Экспорт халяльной продукции из Татарстана вырос до $45 млн

В 2025 году объем поставок оказался в три раза выше уровня 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Экспорт халяльной продукции из Татарстана в 2025 году достиг $45 млн, что втрое превышает показатель 2024 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов.

По его словам, основную часть экспортных поставок составляет кондитерская продукция, на которую приходится около 80% общего объема.

В 2024 году объем экспорта халяльной продукции из Татарстана составлял $14 млн, в 2023 году — порядка $11 млн.

Ранее Гайнуллов сообщал, что по итогам 2024 года около 150 компаний в республике имели сертификацию по стандартам халяль. По его словам, предприятия Татарстана поставляют продукцию, в том числе, на рынки Саудовской Аравии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также расширяют сотрудничество со странами СНГ.

Ариана Ранцева