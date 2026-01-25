Новости экономики

Экспорт халяльной продукции из Татарстана вырос до $45 млн

14:59, 25.01.2026

В 2025 году объем поставок оказался в три раза выше уровня 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Экспорт халяльной продукции из Татарстана в 2025 году достиг $45 млн, что втрое превышает показатель 2024 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов.

По его словам, основную часть экспортных поставок составляет кондитерская продукция, на которую приходится около 80% общего объема.

В 2024 году объем экспорта халяльной продукции из Татарстана составлял $14 млн, в 2023 году — порядка $11 млн.

Ранее Гайнуллов сообщал, что по итогам 2024 года около 150 компаний в республике имели сертификацию по стандартам халяль. По его словам, предприятия Татарстана поставляют продукцию, в том числе, на рынки Саудовской Аравии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также расширяют сотрудничество со странами СНГ.

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанских предпринимателей предупредили о новых требованиях при ввозе продукции в Индонезию.

Ариана Ранцева

