Россияне стали реже расплачиваться за товары банковскими картами

Альтернативным способом оплаты все чаще становится QR-коды и оплата по биометрии

Фото: Михаил Захаров

Россияне стали реже расплачиваться банковскими картами. Альтернативным способом оплаты все чаще становится QR-коды и оплата по биометрии, пишет ТАСС со ссылкой на письмо первого зампреда Центробанка России Дмитрия Тулина.

— В 2025году сохранился тренд на снижение доли операций с использованием платежных карт. Граждане все чаще выбирают альтернативные картам способы оплаты, — написал в письме Тулин, отметив, что на динамику повлияло изменение платежного поведения потребителей.

Отмечается, что по итогам июля-сентября 2025-го 14% покупок граждане оплатили по биометрии или QR-коду. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом, по данным ЦБ, объем операций с использованием QR-кодов увеличился за 9 месяцев 2025-го в 1,4 раза, до 4 трлн рублей.

Никита Егоров