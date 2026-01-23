«Новый московский банк» лишился лицензии из-за нарушений и подозрительных операций

Выплаты вкладчикам начнут поступать не позднее 6 февраля 2026 года

Фото: Дарья Пинегина

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового московского банка» (НМБ). Соответствующее сообщение опубликовано регулятором.

Причиной решения стали неоднократные нарушения НМБ федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В течение последнего года ЦБ неоднократно применял к банку надзорные меры, включая ограничения на отдельные операции, однако руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных шагов для устранения выявленных рисков.

По данным ЦБ, НМБ фактически не занимался кредитованием экономики: ссудная задолженность банка составляла около 10% активов и имела крайне низкое качество. Кроме того, специализируясь на расчетно‑кассовом обслуживании, банк в крупных объемах проводил операции группы клиентов с признаками «технических» компаний.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для управления кредитной организацией назначена временная администрация. Ее функции возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Выплаты вкладчикам начнут поступать не позднее 6 февраля 2026 года, сообщила в телеграм-канале пресс-служба АСВ.

Напомним, в декабре 2025 года ЦБ лишил лицензий «Индустриальный сберегательный банк» («ИС Банк») — как на банковские операции, так и на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Регулятор указал на системные нарушения федеральных законов и нормативных актов, а также на несоблюдение требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Ранее, 3 сентября, лицензия была отозвана у «Таврического банка» из‑за полной утраты собственного капитала. Решение о прекращении участия АСВ в мерах по предотвращению банкротства банка было принято в связи с отсутствием перспектив для его санации.

Рената Валеева