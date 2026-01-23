Татарстанский «Акибанк» сокращает присутствие в трех городах России

Кредитная организация выводит из эксплуатации крупные офисные помещения

Фото: Реальное время

Региональный банк «Акибанк» инициировал процесс реорганизации своей филиальной сети, выставив на аренду три крупных офисных помещения в разных городах России — в Альметьевске освобождено помещение 59,6 кв. м, в Воронеже — 322 кв. м, а в Казани банк покидает офис площадью 105 кв. м. На это обратило внимание «Реальное время».

«Акибанк», основанный в 1993 году — финансово-кредитная организация с активами 22,8 млрд рублей и собственным капиталом 7 млрд рублей. Банк обладает рейтингом АКРА на уровне BB+(ru) с прогнозом «Стабильный» и входит в систему страхования вкладов под номером 237.

Основными акционерами банка являются ООО «Камский бекон» (29,89% акций) и ООО «Завод КДМ» (25,23% акций). Председателем правления выступает Ильдар Хайдарович Галяутдинов, руководство банком осуществляет совет директоров.

Редакция «Реального времени» направила запрос в «Акибанк», но на момент публикации ответ не был получен; материал может быть дополнен при поступлении официальной информации от банка.

Дмитрий Зайцев