И.о. главврача БСМП Челнов назначен Роман Джумабаев

12:28, 24.01.2026

Предыдущий руководитель челнинской больницы назначен главврачом Республиканского клинического онкодиспансера

И.о. главврача БСМП Челнов назначен Роман Джумабаев
Фото: БСПМ Челнов

Роман Джумабаев назначен исполняющим обязанности главврача челнинской больницы скорой медпомощи. Ранее он занимал пост замглавврача по медчасти, сообщили в БСПМ города.

Напомним, что предыдущий руководитель челнинской больницы Марат Мухамадеев назначен главврачом Республиканского клинического онкологического диспансера. До него эту должность занимал Ильгиз Хидиятов, однако его уволили из-за утраты доверия.

— Наша задача — себя не подвести и его (Мухамадеева, — прим. ред.) не подвести. Марат Фанисович, мы все хотим сказать спасибо, я лично хочу сказать спасибо, потому что 7 лет назад вы меня заприметили, и я буду ваше дело продлевать, — отметил Джумабаев.

Никита Егоров

