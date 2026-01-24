И.о. главврача БСМП Челнов назначен Роман Джумабаев

Предыдущий руководитель челнинской больницы назначен главврачом Республиканского клинического онкодиспансера

Роман Джумабаев назначен исполняющим обязанности главврача челнинской больницы скорой медпомощи. Ранее он занимал пост замглавврача по медчасти, сообщили в БСПМ города.

Напомним, что предыдущий руководитель челнинской больницы Марат Мухамадеев назначен главврачом Республиканского клинического онкологического диспансера. До него эту должность занимал Ильгиз Хидиятов, однако его уволили из-за утраты доверия.

— Наша задача — себя не подвести и его (Мухамадеева, — прим. ред.) не подвести. Марат Фанисович, мы все хотим сказать спасибо, я лично хочу сказать спасибо, потому что 7 лет назад вы меня заприметили, и я буду ваше дело продлевать, — отметил Джумабаев.

Никита Егоров