Абашев представил нового главврача Республиканского онкодиспансера
Ранее Марат Мухамадеев возглавлял больницу скорой медпомощи Челнов
Главврачом Республиканского клинического онкодиспансера стал Марат Мухамадеев. Ранее он возглавлял больницу скорой медпомощи Челнов. Нового главврача коллективу медучреждения представил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев, сообщили в пресс-службе клиники.
— Марат Фанисович имеет многолетний опыт работы в онкологической службе Татарстана, ранее занимал должности врача-онколога, заведующего отделением, а также был главным врачом Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ, — сообщили в ведомстве.
Мухамадееву 45 лет. Он кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-онколог Челнов. С 2015 года он был главвврачом ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» Челнов.
Свой врачебный путь будущий руководитель начал в Казани. В начале 2000-х трудился медбратом в Республиканской клинической психиатрической больнице, а уже в 2006—2008 годах Мухамадеев работал врачом-онкологом онкологического отделения №1 челнинского онкодиспансера. Затем до 2010-го доктор занимал должность заведующего тем же отделением. В 2011—2012 годах Мухамадеев работал онкологом в больнице скорой медпомощи Челнов, а затем перешел на управленческий уровень. С 2012 по 2015 год он возглавлял Набережночелнинский филиал республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Татарстана.
