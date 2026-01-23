Абашев представил нового главврача Республиканского онкодиспансера

Ранее Марат Мухамадеев возглавлял больницу скорой медпомощи Челнов

Фото: Михаил Захаров

Главврачом Республиканского клинического онкодиспансера стал Марат Мухамадеев. Ранее он возглавлял больницу скорой медпомощи Челнов. Нового главврача коллективу медучреждения представил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев, сообщили в пресс-службе клиники.

— Марат Фанисович имеет многолетний опыт работы в онкологической службе Татарстана, ранее занимал должности врача-онколога, заведующего отделением, а также был главным врачом Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ, — сообщили в ведомстве.

Мухамадееву 45 лет. Он кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-онколог Челнов. С 2015 года он был главвврачом ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» Челнов.

Свой врачебный путь будущий руководитель начал в Казани. В начале 2000-х трудился медбратом в Республиканской клинической психиатрической больнице, а уже в 2006—2008 годах Мухамадеев работал врачом-онкологом онкологического отделения №1 челнинского онкодиспансера. Затем до 2010-го доктор занимал должность заведующего тем же отделением. В 2011—2012 годах Мухамадеев работал онкологом в больнице скорой медпомощи Челнов, а затем перешел на управленческий уровень. С 2012 по 2015 год он возглавлял Набережночелнинский филиал республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Татарстана.

Никита Егоров