Под Казанью образовалась 2-километровая пробка после массового ДТП

Сейчас пробка тянется со стороны ж/м «Лесная поляна» в сторону выезда из с. Усады

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Под Казанью, около поселка Усады, образовался затор. Протяженность пробки — почти 2 км, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

По словам очевидцев, затор возник после крупного ДТП. Сейчас пробка тянется со стороны ж/м «Лесная поляна» в сторону выезда из с. Усады. Как уточняют пользователи, столкновение произошло у ЖК «Южный парк».

Судя по распространяемым видео, ДТП произошло с участием нескольких машин.

Ранее сообщалось, что в ряде домов на проспекте Победы в Казани отключили воду из-за аварии.

Также в столице Татарстана накануне из-за резких заморозков произошла авария на тепловых сетях. Из-за этого на перекрестке Островского/Вишневского произошло ДТП, а коммунальщикам пришлось отключать воду в жилых домах.

Кроме того, вечером 23 января в четырех домах города возникли проблемы с теплом.

Никита Егоров