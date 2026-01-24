Зяббаров объяснил, почему закупочные цены на молоко снизились

Причина — рост совокупных запасов молочной продукции

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане и во многих других регионах России с декабря снизилась средняя закупочная цена на молоко. Причина — рост совокупных запасов молочной продукции в республике и в целом по всей стране. Об этом сообщил глава Минсельхоза Республики Татарстан Марат Зяббаров на совещании в республиканском Доме правительства.

Запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий республики превысили 8,7 тыс. тонн, в том числе сливочное масло — 2 тыс. тонн, сыр — почти 5 тыс. тонн, сухое молоко -1,1 тыс. тонн. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подчеркнул министр.

— Рост запасов обусловлен высокими ценами на местную молочную продукцию и увеличением объемов реализации молочной продукции из Республики Беларусь по более низким ценам, — добавил Зяббаров.

По его словам, на сегодняшний день сырое молоко в сельхозорганизациях в среднем стоит 38,7 рубля за 1 кг без НДС. Это на 20% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. При этом в секторе личных подсобных хозяйств (ЛПХ) средняя закупочная цена молока составила 32,9 рубля за кг.

Чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на сырое молоко, в республике предусмотрена комплексная поддержка производителей и переработчиков: 177,7 млн рублей — молзаводам на переработку молока, 505 млн рублей — на производство молока для малых и средних хозяйств, 1,1 млрд — на поддержку племенного животноводства, 185 млн — сельскохозяйственным потребкооперативам и переработчикам на закупку молока.

Никита Егоров