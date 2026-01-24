В Татарстане на 2,4 млрд рублей благоустроят более 50 общественных пространств в 2026 году

Все работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Рената Валеева

В 2026 году в Татарстане благоустроят 51 общественную территорию. На обновления выделят чуть более 2,4 млрд рублей. Все работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и республиканской программы. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на заседании в республиканском Доме Правительства.

Он добавил, что также в республике планируют реализовать восемь республиканских и федеральных программ модернизации инженерных сетей. Так, до конца февраля заключат контракты по объектам шести республиканских программ, в частности по программе модернизации очистных сооружений, до конца марта — по восстановлению уличного освещения, по обеспечению населения питьевой водой, а до конца апреля — по программе замены котлов в котельных.

— До конца мая планируется заключение контрактов по программе реконструкции и капитального ремонта сетей газопотребления. На стадии формирования находится республиканская программа модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, — уточнил спикер.

Шайдуллин подчеркнул, что по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» в республике реализуют девять объектов инженерной инфраструктуры на 955 млн рублей. Госконтракты по ним запланированы до конца февраля.

Также в Татарстане модернизируют 17 объектов инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2026 году планируют ввести более 3 млн «квадратов» жилья.

Никита Егоров