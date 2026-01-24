В Татарстане в 2026 году планируют ввести более 3 млн «квадратов» жилья

В этом году 1,9 млн кв. м введут по линии ИЖС

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2026 году планируют ввести 3 млн 175 тыс. кв. м жилья. Из них 1,9 млн — по линии ИЖС, 1 млн 45 тыс. «квадратов» — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 150 тыс. квадратных метров — по программе соципотеки. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на заседании в республиканском Доме Правительства.

Также, по его словам, в 2026-м жилье получат 641 человек из числа детей-сирот, 21 многодетная семья, имеющая 5 и более детей, 61 молодая семья и 3 семьи из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

— В текущем году мероприятия, направленные на поддержку жилищного строительства, будут проходить в рамках одной республиканской программы, направленной на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям республики. Перечень объектов в настоящее время находится на формировании. Объем финансирования программы составляет 1 млрд рублей. Средства пойдут на обустройство дорог и инженерных коммуникаций, — добавил Шайдуллин.

Никита Егоров