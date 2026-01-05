В ГУ МЧС по Татарстану заявили о восстановлении движения на федеральных и региональных трассах

Дорога М-5 «Урал» открыта с 03:15

Фото: Максим Платонов

В Татарстане восстановили движение на федеральных и региональных трассах, остановленное из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

С 00:20 5 января сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-239 Казань — Оренбург (с км 88+880 по км 399+065). Движение на трассе Р-239 Казань — Оренбург после временных ограничений восстановлено.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 03:15 сняты временные ограничения движения для всех видов транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с км 1194+500 (гр. с Самарской областью) по км 1364+000 (н. п. Старые Богады).

По состоянию на 06:30 движение на всех федеральных и региональных автомобильных дорогах без ограничений, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на нескольких трассах ограничения сняли вчера вечером. В их числе:

трасса Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (от начала маршрута до отметки 136+969 км);

автодорога А-151 Цивильск — Ульяновск (от отметки 122+805 до 136+710 км);

трасса М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань (от отметки 735+683 до 828 км);

подъездная дорога М-7 «Волга» к городу Кирову (от отметки 15+760 до 127+190 км).

Галия Гарифуллина