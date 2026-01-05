В ГУ МЧС по Татарстану заявили о восстановлении движения на федеральных и региональных трассах
Дорога М-5 «Урал» открыта с 03:15
В Татарстане восстановили движение на федеральных и региональных трассах, остановленное из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
С 00:20 5 января сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-239 Казань — Оренбург (с км 88+880 по км 399+065). Движение на трассе Р-239 Казань — Оренбург после временных ограничений восстановлено.
С 03:15 сняты временные ограничения движения для всех видов транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с км 1194+500 (гр. с Самарской областью) по км 1364+000 (н. п. Старые Богады).
По состоянию на 06:30 движение на всех федеральных и региональных автомобильных дорогах без ограничений, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, на нескольких трассах ограничения сняли вчера вечером. В их числе:
- трасса Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (от начала маршрута до отметки 136+969 км);
- автодорога А-151 Цивильск — Ульяновск (от отметки 122+805 до 136+710 км);
- трасса М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань (от отметки 735+683 до 828 км);
- подъездная дорога М-7 «Волга» к городу Кирову (от отметки 15+760 до 127+190 км).
