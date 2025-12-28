Спрос на автосервисные услуги в России вырос на 16%

Фото: Максим Платонов

Сервис объявлений «Авито» представил статистику «Реальному времени», свидетельствующую о существенном увеличении спроса на услуги автосервиса за год. Исследования показали, что интерес россиян к различным видам сервисного обслуживания автомобилей увеличился на 16%. Среди популярных видов услуг лидируют диагностика и ремонт авто (их доля составляет 38% от общего объема запросов), а также тюнинг и установка дополнительного оборудования (29%).

Особенно резко возрос спрос на специфические виды работ, непосредственно связанные с подготовкой автомобилей к зимнему сезону. Так, услуга по замене масла в раздаточной коробке получила наибольший прирост популярности — в 2,5 раза. Популярность диагностики полноприводных трансмиссий и замены гидравлической жидкости рулевых усилителей увеличилась на 63% и 70% соответственно.

Тем временем рынок автосервисных услуг также расширяется. Количество предложений сервисов выросло на 2%, причем основной сегмент составляют диагностические и ремонтные работы, составляющие 37% от общей массы предложений. Такой баланс свидетельствует о росте конкуренции и стремлении игроков рынка привлечь клиентов качественными услугами и доступным сервисом.



Ариана Ранцева