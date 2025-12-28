Когогин — о возвращении Mercedes в Россию: «Вряд ли нам это нужно сегодня»

Напомним, что автокомпания покинула российский рынок в марте 2022 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется. Таким мнением гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поделился в интервью с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

При этом он отметил, что немецкий автогигант может вернуться в Россию, у компании есть такое право.

— Но вряд ли нам это нужно сегодня, — добавил Когогин.

Напомним, что Mercedes-Benz покинул российский рынок в марте 2022 года. Также в 2023-м немецкий автопроизводитель продал свои дочерние компании дилеру «Автодом».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ нацелился извлечь выручку в 977 млрд рублей в 2026 году. При этом доля экспорта должна дойти до 17% от общего объема продаж.

24 декабря президент РФ Владимир Путин присвоил Когогину звание Героя Труда России. Напомним, что он занимает должность гендиректора ПАО «КАМАЗ» с 2002 года.

Никита Егоров