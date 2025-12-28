МВД России раскрыло схему оформления виртуальных сим-карт мошенниками

В ведомстве уточнили, что главная цель атакующих — склонить жертву к самостоятельному обращению к мошеннику посредством телефонного звонка

Фото: Динар Фатыхов

Мошеннические атаки на портал государственных услуг изменили тактику в 2025 году. Преступники сосредоточились на психологическом воздействии на владельцев аккаунтов и оформлении сим-карт для преступных действий. Об этом рассказали в МВД России, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что главная цель атакующих — склонить жертву к самостоятельному обращению к мошеннику посредством телефонного звонка. Обычно такая схема реализуется путем рассылки уведомлений о подозрительном доступе к сервисам или взломе аккаунта, что вынуждает гражданина позвонить по указанному фейковому телефону технической поддержки.

Изменение стратегии объясняется повышением уровня защищенности портала «Госуслуги», что заставляет преступников искать обходные пути хищения данных и реализации преступлений.

Ариана Ранцева