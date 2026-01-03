В Казани проходят рейды по эвакуации неправильно припаркованных грузовиков

По словам начальника ГАИ Михаила Савина, оставленные с нарушением ПДД большегрузы создают сразу несколько проблем

В Казани проходят масштабные рейды по эвакуации грузовых автомобилей, припаркованных в запрещенных местах. Ход операции проконтролировали руководитель исполкома Рустем Гафаров и начальник ГАИ Казани Михаил Савин.

По словам Михаила Савина, оставленные с нарушением ПДД грузовики создают сразу несколько проблем. Во‑первых, они мешают коммунальным службам оперативно очищать дороги от снега. Когда автомобиль уезжает, на его месте остается неубранный снег, который затрудняет движение и требует дополнительной уборки. Во‑вторых, грузовики становятся причиной аварийных ситуаций — зафиксированы ДТП со смертельным исходом, когда автомобилисты врезались в припаркованные большегрузы.

В рамках сегодняшнего рейда с улицы Зорге эвакуировали КАМАЗ, припаркованный прямо на проезжей части. Еще один нарушитель — «Газель» — был обнаружен на Ноксинском спуске у Ноксинского кольца. Эти участки выбраны не случайно: именно здесь водители чаще всего игнорируют запрещающие знаки.



Известно, что эвакуированные машины отправили на спецстоянку у торгового центра «Мега».

ГИБДД сообщает, что профилактические рейды проводились и раньше, но в 2026 году их будут проводить регулярно. Кроме того, начинаются объезды для фиксации нарушений — владельцам припаркованных в неположенных местах авто будут выписывать штрафы.

Напомним, что 3 января Госавтоинспекция попросила татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за метели.

Наталья Жирнова