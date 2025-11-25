Суд подтвердил взыскание 49,5 млрд рублей за разлив нефти в Черном море

Владелец судна «Каматрансойл» и фрахтователь ООО «Кама шиппинг» отказались добровольно возмещать ущерб

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании 49,5 млрд рублей с владельца и собственника затонувшего танкера «Волгонефть-212» за ущерб, нанесенный акватории Черного моря. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы и подтвердила решение о компенсации экологического вреда в полном объеме.

— В результате крушения «Волгонефти-212» в декабре 2024 года в акватории моря произошел разлив нефтепродуктов. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП, и сумма вреда, нанесенного Черному морю, составила около 49,5 млрд рублей, — написала Радионова.

По ее словам, владелец судна «Каматрансойл» и фрахтователь ООО «Кама шиппинг» отказались добровольно возмещать ущерб, что вынудило службу обратиться в суд.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

Рената Валеева