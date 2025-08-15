Крушение «Волгонефти-239» нанесло Черному морю ущерб на 35,5 млрд рублей

Ущерб от затопления носовой части судна составляет 145,3 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края опубликовал полный текст решения по иску Росприроднадзора к компании «Волгатранснефть», владельцу затонувшего у Керченского пролива танкера «Волгонефть-239». Суд постановил взыскать с компании 35,5 млрд рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде, и 10 млн рублей госпошлины, пишет ТАСС.

Разлом танкера произошел в районе грузовых танков №3 и №4, которые оказались разрушены. Танки №1 и №2 были негерметичны. Из затонувшей носовой части в феврале-марте 2025 года было зафиксировано как минимум четыре утечки нефтепродуктов. Всего на судне перевозилось 4,3 тыс. тонн нефтепродуктов. При утилизации кормовой части танкера было откачано около 1,5 тыс. тонн, однако ущерб был рассчитан на 2,8 тыс. тонн разлившегося мазута.

Валерий Скурыдин

Суд установил, что причинами крушения стали невыполнение капитаном и судовладельцем ограничений по сезону плавания в Керченском проливе, а также невыполнение требований к квалификации и комплектации экипажа. Суд отклонил доводы ответчика о наличии обстоятельств непреодолимой силы или действий третьих лиц, которые могли способствовать аварии, подчеркнув, что ответчик не лишен права предъявить регрессные требования к виновным третьим лицам, если таковые будут установлены.

Рената Валеева