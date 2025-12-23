В Казани открыли главную елку

У центра семьи «Казан» официально открыли главную елку города. Гостей ждала насыщенная развлекательная программа с участием хедлайнеров: духового оркестра Just Brass, групп Хопелес и Майкрайз, артистов казанской городской филармонии. В новогоднюю ночь у Чаши гостей пройдут DJ-сет, выступление кавер-группы «Швейцария», барабанное шоу и концертная программа с элементами караоке. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
