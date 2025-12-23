Президент назначил нового посла в Чехии взамен Змеевского

Предыдущий посол освобожден от обязанностей указом президента

Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Пономаревой новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Чешской Республике. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

Анна Пономарева родилась в 1969 году. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, присвоенный ей в 2017 году. Ранее работала заместителем директора Третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России, курирующего центральноевропейские государства.

Путин также освободил от этой должности Александра Змеевского, который был российским послом в Чехии с 2016 года.

В октябре в Чехии объявили итоги парламентских выборов.



Ариана Ранцева