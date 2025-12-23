ВРП Татарстана в 2025 году превысит 5,6 трлн рублей

Рост составит 2,4—2,5%, сообщил Рустам Минниханов на пресс-конференции

По итогам 2025 года валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана вырастет на 2,4—2,5%, до 5,6 триллиона рублей. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на пресс-конференции.

— Хочу доложить, что, несмотря на все сложности — геополитические, экономические, — республика развивается. В этом году у нас валовой региональный продукт превысит 5 триллионов 620—630 миллиардов рублей. Мы ожидаем 2,4—2,5% роста, — сказал он. — По объемам промышленной продукции мы растем еще больше. Я считаю, что рост составит не менее 9%, цифра приближается к 6 триллионам.

Производство сельскохозяйственной продукции составит около 400 млрд рублей (+7% роста). Инвестиции в основной капитал — 1,6 трлн рублей. «Но мы не упали, тоже с ростом в целом», — отметил раис Татарстана.

— Что касается национальных проектов, они все выполняются. Наши республиканские программы тоже выполняются. Это совместная наша работа всех уровней власти, нашей экономики. [Поступает] огромная поддержка федерального центра, нашего президента Владимира Путина, правительства. В то же время есть серьезные вызовы — крепкий рубль, низкая цена на нефть и нефтепродукты, которая снижает нашу доходную базу, — сказал Рустам Минниханов.

Денис Петров