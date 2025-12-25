Деньги от «мировой» арбитра Захарова и казанского пешехода отправились на благотворительность

Футбольный судья Игорь Захаров и гражданин, с которым у него возник конфликт на дороге, помирились, а компенсацию перевели на нужды детсада для особенных детей

Фото: предоставлено Игорем Захаровым

История с конфликтом заканчивается совсем по-новогоднему

Резонансный конфликт на пешеходном переходе в центре Казани, случившийся в начале октября, обретает неожиданно позитивную развязку. Напомним, футбольный арбитр Игорь Захаров не пропустил на «зебре» мужчину и между ними произошла размолвка с рукоприкладством. Сегодня стало известно, что дело решили закончить миром, а подкрепили это обе стороны крупной суммой пожертвования на нужды детского сада для особенных детей «Всё сам».

По условиям мировой сделки, арбитр выплачивает компенсацию, но пешеход предложил перевести эти деньги не ему, а отправить на нужды благотворительности. Игорь Захаров с радостью согласился и предложил отдать средства кондуктивному детскому саду «Всё сам», который построил Илья Школьников. В свою очередь, Захаров добавит к этим деньгам крупную сумму и лично от себя. Дело в том, что арбитр давно известен своей благотворительной активностью: в частности, в последние годы занимается гуманитарной помощью бойцам СВО и уже несколько лет поддерживает детский сад для особенных детей.

— Илья Школьников делает большое дело, практически в одиночку поднимая в Казани идею кондуктивного детского сада. Дети с особенностями развития и их родители — особенно уязвимая социальная категория. Я считаю, им обязательно нужно помогать, — говорит Игорь Захаров: если говорить о нашей ситуации, то считаю, что я, абсолютно неправильно вступив в конфликт с пешеходом и полностью раскаиваюсь в этом. Я очень рад, что получилось уладить ситуацию миром, загладить все претензии и сегодня вместе сделать большое и доброе дело.

Таким образом, история заканчивается совсем по-новогоднему: стороны конфликта примирились, а детский сад для особенных детей получил ощутимый «подарок под елку».

предоставлено Игорем Захаровым

Кондуктивный детский сад «Всё сам»

Напомним, казанец Илья Школьников строит первый в России кондуктивный детский сад «Всё сам» для детей с ДЦП и другими нарушениями работы центральной нервной системы. Илья и сам воспитывает особенного ребенка, знает потребности таких малышей и стремится к тому, чтобы максимально облегчить жизнь их семей. Строительство и подготовка к открытию длятся уже несколько лет: всё делается на личные деньги Ильи и на частные пожертвования.

Кондуктивного детского сада для детей с подобными особенностями в развитии в России еще нет, ни одного. Илье помогли в мэрии Казани — выделили помещение на улице Гарифьянова, а вот средства на его обустройство, подготовку педагогов и все остальные оргвопросы собираются всем миром.

предоставлено Игорем Захаровым

— Детский сад «Всё сам» — это некоммерческая организация, в которой дети с ДЦП не только получают должный уход и заботу, но и развиваются. Название «Всё сам» олицетворяет наши ожидания от детей: развитие навыков самостоятельной жизни. Этим мы и занимаемся. Мы существуем исключительно на благотворительные пожертвования. Последние несколько лет с этим стало сложнее: понятно, что благотворительные потоки и уменьшаются, и перераспределяются, поэтому мы ощутили сильный недостаток финансирования. Поэтому рады каждому рублю, который нам жертвуют. Игорь Захаров регулярно помогает нашему детскому саду. Когда я узнал о том, что он и его оппонент решили закрыть свой конфликт таким неожиданным образом и перечисляют нам весьма щедрый взнос — был, конечно, очень рад. Под Новый Год случаются самые необычные истории, и перед нами одна из них, — признается Илья Школьников.

