Вместо деревьев жителям центра Казани хотят «подарить» очередную высотку

Фото: Дмитрий Зайцев

Дом на Хади Атласи



Новый виток противостояния разгорелся вокруг готовящегося на улице Хади Атласи строительства девятиэтажного жилого здания. Жители ближайшего к стройке дома категорически против появления соседей и высказались об этом на публичных слушаниях. К тому же осложняет ситуацию и тот факт, что с одной стороны участок граничит с особняком Карла Мюфке, обладающим статусом объекта культурного наследия регионального значения. Вопросы вызывает и само юрлицо застройщика.



Исходя из опубликованных в документах мэрии результатов слушания, на них высказались 13 жильцов дома по улице Чехова, 53 и все 13 были против новостройки

В начале ноября исполком Казани опубликовал проект постановления, позволяющего застройщику «Стройресурс Инвест» построить девятиэтажку с подземным паркингом в самом центре города, на небольшой улице Хади Атласи. Однако для этого необходимо было провести общественные слушания с местными жителями. И жители не остались в стороне. Исходя из опубликованных в документах мэрии результатов слушания, на них высказались 13 жильцов дома по улице Чехова, 53 и все 13 были против новостройки. Ниже приведены их реплики с сохранением стилистики и незначительными орфографическими правками.

— Эта стройка может нанести серьезный вред как целостности конструкции нашего дома, так и дому К. Мюфке — объекту культурного наследия. То, что наши опасения в нарушении существующих технических и санитарных регламентов жилищного строительства имеют под собой серьезные основания, следует даже из названия обсуждаемого проекта: «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул. Хади Атласи Вахитовского района Казани». Таким образом мы выражаем свой решительный и категорический протест, — заметили Диляра Зайнутдинова и Рустем Хазипов.



— Я, житель дома 53 по ул. Чехова, против строительства жилого дома на данном земельном участке. Этот участок выделялся городом под строительство дошкольного учреждения, считаю, что на этом месте должен быть детский сад, — уверен еще один житель этого дома.



Сами жители и не против перемен, но в их планах на этом участке земли должен появиться парк или какая-то прогулочная зона. Тем более что до мая 2020 года здесь и правда находилась небольшая зеленая зона. Но в первых числах мая под видом облагораживания территории с разрешения исполкома застройщик «Стройресурс Инвест» сравнивает все с землей и выкорчевывает несколько десятков деревьев.

— Я категорически против. Все население против. Дом построили. У нас тут был хороший зеленый массив, здесь были деревья, которые росли десятки лет. Мы хотели там сделать игровую детскую площадку. Сейчас все спилили. Обнаглели совершенно. Здесь же теснота. Неужели нет места для нового дома? Это же безобразие. Вообще в городе есть руководители? Все хвалятся, что все хорошо, а у нас нет детской площадки, — рассказал Мансур Мингалеевич, который живет в этом доме все 25 лет его существования.

Один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что дом построен на месте оврага, который пришлось закопать, а для усиления вбить порядка десяти 20-метровых свай. Собеседник опасается, что если новостройка все-таки появится, существующий дом попросту «поползет и упадет».

Как отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» председатель ТСЖ «Чехова 53» Радик Ахмеров, он лично относил в Управление архитектуры и градостроительства Казани обращения жителей дома, выступавших против строительства дома.

— Если мы сейчас эту девятиэтажку построим, то вырастет нагрузка на все тепловые сети. У нас постоянные аварии и так тут происходят. Из-за коронавируса мы даже митинговать против строительства не можем, — сетует он.



В документах мэрии сказано, что замечания жителей «целесообразно учесть», и эти замечания рассмотрят на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. «Реальное время» также направило в пресс-службу мэрии запрос по поводу обращения жителей.

С другой стороны — дом Карла Мюфке

Дом Карла Мюфке, расположенный в двух шагах от места будущей стройки, был построен в 1896 году. В разные периоды времени в нем жил сам архитектор, позднее в нем располагался детский сад, а летом 2020 года, впервые за свою историю, в нем стартовали реставрационные работы.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в разговоре с «Реальным временем» заявил, что какого-либо эскизного предложения комитет не видел, кроме того, в соответствии с законодательством есть норма, что на планируемом участке должны пройти историко-культурная экспертиза, ландшафтный анализ. Гущин отмечает, что с архитектурной точки зрения дом Мюфке обладает очень высокой ценностью.

Дом Карла Мюфке, расположенный в двух шагах от места будущей стройки, был построен в 1896 году

— Вопрос требует внимательного рассмотрения на предмет оценки воздействия на объект культурного наследия, — уверен председатель ОКН.

Тем не менее, как отмечает Гущин, существуют строительные технологии, позволяющие строить точечно, что и происходит в центре города, например на Большой Красной.

— Законодательство требует сделать и представить в комитет документы на согласование. Без этого документа комитет эскизные проекты не согласует. Плюс надо посмотреть, историческое или неисторическое это поселение. Может быть, там будет обсуждение на градсовете и заседании комиссии при президенте, — резюмировал он.

А кто будет строить?



Судя по документам, опубликованным на портале мэрии Казани, застройщиком является некое ООО «Стройресурс Инвест». В Татарстане имеется только одна компания с таким названием, учредителем и генеральным директором которой является некий Егор Москвин. Других компаний за ним не числится.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания была создана в марте 2019 года и зарегистрирована в Лаишевском районе. Уставный капитал составляет 20 000 рублей, а работает в ней только один человек. Прошедший 2019 год застройщик закончил с убытком почти 1 миллион рублей.

Каких-либо связей с крупными застройщиками или иным крупным бизнесом у компании формально не прослеживается. Сам же участок, по данным Росреестра, находится в муниципальной собственности.

Судя по документам, опубликованным на портале мэрии Казани, застройщиком является некое ООО «Стройресурс Инвест»

У компании нет контактных данных в открытом доступе, корреспондент «Реального времени» не обнаружил на месте будущего строительства паспорта объекта. Издание готово опубликовать комментарий застройщика при его поступлении.

Дмитрий Зайцев, фото автора