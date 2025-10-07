Татарстан вошел в топ-5 регионов по росту микрозаймов на содержание авто

Средняя запрашиваемая сумма микрозайма на автонужды выросла на 31,8%, достигнув 19,19 тысячи рублей

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число регионов с наиболее значительным ростом средней суммы микрозайма, предназначенного для финансирования расходов на содержание автомобиля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование Moneyman, входящего в финтех-группу IDF Eurasia.

В период с января по сентябрь 2025 года в Татарстане средняя запрашиваемая сумма микрозайма на автонужды выросла на 31,8%, достигнув 19,19 тыс. рублей, по сравнению с 14,56 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года.

Помимо Татарстана, в пятерку лидеров по темпам роста вошли Челябинская область (32,3%), Москва (31,1%), Приморский край (30,7%) и Омская область (30,5%).

С 2026 года россиянам могут запретить брать больше одного займа в микрофинансовых организациях (МФО). Инициативу Банка России по ограничению выдач микрокредитов обсудят в правительстве в осеннюю сессию.



Рената Валеева