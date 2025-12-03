Кремль: новогоднее перемирие в зоне спецоперации не обсуждается

Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование конфликта

Фото: Михаил Захаров

Вопрос новогоднего перемирия в зоне проведения специальной военной операции на данный момент не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

— Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс, — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование конфликта без каких-либо временных перемирий. По его словам, достижение мира возможно только после устранения первопричин, таких как угрозы нацбезопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что призывы к немедленному перемирию на Украине противоречат договоренностям, достигнутым ранее между президентами России и США на Аляске.

Единственный раз за время проведения спецоперации, когда было объявлено о временном прекращении боевых действий по решению российского руководства, касался 80-летней годовщины Победы. 28 апреля 2025 года пресс-служба Кремля сообщила о решении президента России Владимира Путина остановить все боевые действия с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Ранее, в начале 2024 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал к рождественскому перемирию, чтобы верующие могли посетить праздничные службы. Однако это предложение тогда было отвергнуто украинской стороной.

Рената Валеева