Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве

Нововведение вступит в силу с 2026 года

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит возможность призыва на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно нововведениям, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться круглый год.

Фактическая отправка призывников на службу будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако для отдельных категорий граждан установлены особые сроки. Например, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря, а педагогические работники образовательных учреждений — с 1 мая по 15 июля. Жители некоторых районов Крайнего Севера смогут быть призваны либо с 1 мая по 15 июля, либо с 1 ноября по 31 декабря.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закон также вводит ряд изменений в действующее законодательство. В частности, срок явки в военкомат по электронной повестке не должен превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре.

Призывная комиссия теперь сможет принимать решения о выдаче отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия призывника. Кроме того, военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, включая электронный формат.



Анастасия Фартыгина