Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

В стране сохранят льготную ставку НДС в 10% для всех социально значимых товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий комплексные изменения в Налоговый кодекс, в том числе предусматривающий повышение основной ставки НДС с 20% до 22% с 1 января. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Что теперь ждет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».

В стране сохранят льготную ставку НДС в 10% для всех социально значимых товаров. В перечень продукции, для которой продолжит действовать пониженная ставка, включены продукты питания (за исключением некоторых категорий), лекарственные средства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати и книги, а также племенные сельскохозяйственные животные.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Однако из него исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться НДС по новой, повышенной ставке в 22%. Закон также предусматривает ряд мер поддержки и уточняющих положений:

Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по его исчислению или уплате.

Право на отказ от пониженных ставок: таким предпринимателям также предоставляется право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС. Это сделано для того, чтобы «те, кто неправильно принял решение об уплате налога по пониженным ставкам, могли исправить ошибку», пояснял ранее заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Льготы для региональных операторов ТКО: для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но продолжающих исполнять его функции, предусмотрена возможность освобождения от НДС до тех пор, пока они выполняют эти функции.

Освобождение от НДС при изъятии недвижимости: от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).

Рената Валеева