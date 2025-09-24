В Татарстане отремонтировали мост на дороге Балтаси — Атня

Длина обновленного сооружения составляет 16,3 метра

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Балтасинском районе Татарстана в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» успешно проведен капитальный ремонт автомобильного моста через приток реки Арборка на дороге Балтаси — Атня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Длина обновленного сооружения составляет 16,3 метра при ширине 12,2 метра. Мост рассчитан на значительные нагрузки категорий А11 и Н11.

предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Реализация проекта осуществлялась под руководством ГКУ «Главтатдортранс». Сообщается, что на протяжении всего периода реконструкции движение транспорта осуществлялось по временной схеме без полного закрытия движения.



Мост расположен в селе Ципья и обеспечивает транспортную доступность ключевых социальных учреждений. Кроме того, мост является важным транспортным узлом, связывающим региональные автодороги Арбор — Шишинер, Ципья — Улисьял и Балтаси — Атня.

Ранее в Казани продлили ограничение движения по Аметьевской магистрали до конца года.

Наталья Жирнова