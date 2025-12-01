В Татарстане ввели новые ограничения для большегрузов на пяти мостах

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения целостности инженерных конструкций

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Татарстане вступили в силу ограничения для движения большегрузного транспорта по пяти мостовым сооружениям. Как сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», эти меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения целостности инженерных конструкций.

Под ограничения попал мост через реку Волгу на 777-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Он расположен между поселком Займище на левом берегу и селом Набережные Моркваши на правом. Здесь установлен запрет на проезд большегрузов весом свыше 30 тонн.

На мосту через реку Казанку (809-й километр трассы М-7), находящемся в Высокогорском районе РТ, недалеко от поселка Щербаково, введены ограничения для грузовиков с массой более 25 тонн. Еще одно ограничение на трассе М-7 коснулось моста через реку Берсут (937-й километр), расположенного в Мамадышском районе, где максимально допустимый вес для большегрузов составляет 24 тонны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, грузовикам с весом более 20 тонн запрещено выезжать на мост через ручей (26-й километр трассы М-7), который находится на подъезде к Кирову, и на мост через реку Мокрвашку (4-й километр автодороги Р241 Казань — Буинск — Ульяновск).



Рената Валеева