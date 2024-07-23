Рамзан Кадыров: в Wildberries произошел рейдерский захват

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с предпринимателем Владиславом Бакальчуком. После нее Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ — оператором наружной рекламы.

— Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы знакомы уже около 10 лет. Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее, — пишет Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что семью Бакальчука преследуют серьезные проблемы, как внутри семьи, так и в бизнесе. взято с сайта tatarstan.ru

Кроме того, Кадыров заявил, что активы Wildberries с начала июля переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Глава Чечни считает это рейдерским захватом и собирается сделать все возможное, чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Он подчеркнул, что намерен довести дело до конца.



— Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес, — сообщает Кадыров.

Рената Валеева