Погашено 369 млн, вменяется 209: в Казани защита главы «Грэйтстроя» просит закрыть дело о налоговом долге

Стартовал судебный процесс над бывшим депутатом Казани

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела об уклонении от уплаты налогов на 209,7 млн рублей в отношении крупного казанского застройщика. Защита директора «Грэйтстроя», экс-депутата Казгордумы Владимира Никишова уверяет — задолженность полностью погашена, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Выплаты на сумму 369 млн рублей, что на 14 млн больше начисленных ФНС 355 млн — недоимка вместе с пени и штрафами, были сделаны еще в ходе предварительного следствия по данному делу. Однако прекращать дело в Следкоме не стали, направили в суд.

На заседании адвокат подсудимого Елена Точилкина сообщила — на предварительном слушании заявлялось ходатайство о прекращении преследования, которое пока оставлено без рассмотрения. Сегодня защитник представила ряд платежных документов и пояснила: «257 млн рублей было погашено ФНС еще до возбуждения уголовного дела, а остальное позже — на спецсчет для погашения в рамках уголовного дела».

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Суд интересовало — есть ли подтверждение от налоговой о зачислении долга, адвокат уверяла, что в данном случае достаточно самого факта выплаты, и предлагала пригласить следователя для пояснения.

Гособвинитель Никита Муравьев огласил фабулу вменяемого преступления. По версии следствия, путем подачи недостоверных данных о финансовых операциях с восемью контрагентами за период 2019—2021 годов компания уклонилась от уплаты НДС на 209 млн 722 тысячи рублей.

На вопрос судьи о признании вины Владимир Никишов сообщил, что признает ее частично. А после заседания дал понять, что в список сомнительных контрагентов почему-то попали работающие заводы, у которых компания получала стройматериалы.

От комментариев до начала процесса обвиняемый директор отказался. Как писало «Реальное время», ранее он стал фигурантом другого резонансного дела — о даче взятки 55 млн рублей за благоприятное решение вопроса с московскими налоговиками. Де-факто установлено — деньги разошлись по цепочке из девяти посредников, никто из сотрудников ФНС, под которых передавались миллионы, в обвиняемых не фигурирует.