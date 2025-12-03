Канада выделит дополнительно $235 млн на поддержку Украины

Из них $200 млн уйдут на закупку оружия

Канада объявила о выделении дополнительных $235 млн на поддержку Украины. Как сообщила министр иностранных дел североамериканской страны Анита Ананд журналистам в Брюсселе перед встречей глав МИД стран НАТО, из этой суммы $200 млн будут направлены на закупку вооружений в рамках программы PURL, а еще $35 млн — на закупку топлива, медикаментов, амуниции и коммуникационного оборудования через специальный фонд НАТО. Об этом пишет ТАСС.

— Канада внесет в программу PURL еще $200 млн, — заявила глава внешнеполитического ведомства. Программа PURL (Procurement Ukraine Readiness and Logistics) подразумевает закупку европейскими странами вооружений производства США для нужд Украины. Министр Ананд подчеркнула, что Оттава продолжит всестороннюю поддержку Киева «как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Реальное время / realnoevremya.ru

На фоне этих событий сегодня также стало известно о других международных инициативах по поддержке Украины:

Япония предоставит безвозмездную помощь в размере 4 млрд иен (около $25,6 млн), направленную на проведение работ по разминированию.

Швеция объявила о выделении нового пакета помощи в размере $116 млн. Эти средства направлены на удовлетворение критических потребностей страны в преддверии приближающейся зимы и будут использованы, в частности, на восстановление и ремонт энергетической инфраструктуры, обеспечение энергоснабжения, а также на поддержку сектора здравоохранения.

Кроме того, власти Норвегии планируют направить $8,4 млрд на поддержку Украины в 2026 году. Глава комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии Ине Эриксен Сорейде ранее подчеркивала важность того, чтобы страна готовилась к долгосрочному характеру оказываемой поддержки.

Рената Валеева