Швеция выделит $116 млн на экстренные зимние нужды Украины

Предстоящей зимой в Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах может опускаться до 12—14 градусов тепла

Фото: Динар Фатыхов

Швеция объявила о выделении нового пакета помощи Украине в размере $116 млн, направленного на удовлетворение критических потребностей страны в преддверии приближающейся зимы.

Напомним, 20 октября министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО, назвав такую ситуацию несправедливой.

Как сообщило во вторник министерство иностранных дел королевства, общий объем пакета составляет 1,1 млрд шведских крон. Средства будут направлены, в частности, на восстановление и ремонт энергетической инфраструктуры, обеспечение энергоснабжения, а также на поддержку сектора здравоохранения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В начале ноября украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на правительственные источники сообщало, что Украина за несколько дней потеряла 1 гигаватт электрической генерации, что может привести к отключениям света продолжительностью более 12 часов.

Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что предстоящей зимой в Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия достаточных запасов, а температура в квартирах может опускаться до 12—14 градусов тепла. Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября выразил серьезные опасения, заявив, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре — январе и отопительный сезон находится под большим вопросом, поскольку власти оказались к нему не готовы. Новый пакет шведской помощи призван частично смягчить эти риски.

Рената Валеева