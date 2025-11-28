Норвегия намерена выделить $8,4 млрд на поддержку Украины в 2026 году

Страна входит в группу стран, выделяющих наиболее масштабную помощь Киеву

Фото: Татьяна Демина

Власти Норвегии планируют направить $8,4 млрд на поддержку Украины в 2026 году, что свидетельствует о намерении Осло оказывать долгосрочную помощь Киеву. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обсуждаемый в данный момент проект бюджета страны.

Глава комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии Ине Эриксен Сорейде подчеркнула, что стране необходимо готовиться к тому, что оказываемая в настоящее время поддержка станет долгосрочной.

— Нет оснований полагать, что объем этой помощи в ближайшее время может сократиться, — заявила она.

Сорейде также выразила мнение, что вклад в поддержку Украины должны вносить и США, а «не только в большинстве своем страны Северной Европы».

Норвегия входит в группу стран, выделяющих наиболее масштабную помощь Киеву, если ее пересчитать в долю от размера экономики.

По данным агентства, норвежское правительство уже выделило аналогичную сумму в $8,4 млрд на нужды Украины в 2025 году.

Ранее Германия выступила за предоставление Украине беспроцентного кредита в размере около €140 млрд, обеспеченного активами России, замороженными в странах Евросоюза. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. В июле Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине до разрешения ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Под заморозку попали программы экстренного кредитования, включая €17,2 млрд, выделяемых из замороженных российских активов, и €12,5 млрд в рамках Ukraine Facility.

Рената Валеева