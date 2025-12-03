Япония выделит Украине $25,6 млн на разминирование

Также в рамках помощи будет передана медицинская аппаратура для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств

Япония предоставит Украине безвозмездную помощь в размере 4 миллиардов иен (около $25,6 млн), направленную на проведение работ по разминированию. Соответствующий обмен нотами состоялся между послом Японии в Киеве Масаси Накагомэ и министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, о чем сообщил МИД Японии.

Согласно заявлению японского внешнеполитического ведомства, это сотрудничество позволит использовать на Украине передовые японские технологии, предоставить необходимое оборудование для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов. Также в рамках помощи будет передана медицинская аппаратура для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств. Кроме того, будут проводиться мероприятия по профилактике рисков, что, как ожидается, «будет способствовать скорейшему восстановлению от ущерба, принесенного войной в виде минного загрязнения, и внесет вклад в устойчивое экономическое восстановление этой страны».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что Швеция объявила о выделении нового пакета помощи в размере $116 млн. Эти средства направлены на удовлетворение критических потребностей страны в преддверии приближающейся зимы и будут направлены, в частности, на восстановление и ремонт энергетической инфраструктуры, обеспечение энергоснабжения, а также на поддержку сектора здравоохранения.

Кроме того, власти Норвегии планируют направить $8,4 млрд на поддержку Украины в 2026 году. Глава комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии Ине Эриксен Сорейде ранее подчеркивала важность того, чтобы страна готовилась к долгосрочному характеру оказываемой поддержки.

Рената Валеева