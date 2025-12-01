СМИ: глава Офиса президента Украины Ермак ушел в отставку после «истерики» и обысков

Он «устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями»

Андрей Ермак, возглавлявший Офис президента Украины Владимира Зеленского с момента его избрания, подал в отставку. Согласно сообщениям украинских СМИ, его уходу предшествовала бурная реакция на просьбу президента о сложении полномочий и обыски в его доме, связанные с антикоррупционным расследованием. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на газету «Украинская правда».

Когда Зеленский попросил Ермака написать заявление об отставке, тот «устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями». Издание отмечает, что для президента этот опыт был не первым, в отличие от Ермака, что, вероятно, и обусловило столь бурную реакцию последнего. При этом, по данным издания, никто из руководства страны не встал на защиту Ермака.

— Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул, — рассказал газете человек из близкого окружения Ермака.

По мнению источников, после отставки главы офиса сам Владимир Зеленский вновь обрел прежнюю энергичность, как в начале 2022 года, словно «вернулась его прежняя версия».

Отставка Ермака последовала за обысками, проведенными в его доме 28 ноября. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли к нему в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить Ермаку обвинение по делу бизнесмена Тимура Миндича, который, как утверждается, является организатором многомиллионных откатов в сфере энергетике.

В тот же день, 28 ноября, Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Рената Валеева