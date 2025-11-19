Переговоры Уиткоффа с главой офиса президента Украины отменены на фоне скандала с Ермаком

Это связано с антикоррупционными расследованиями в стране

Запланированные на 19 ноября переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции были отменены. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол в социальной сети X.

— Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече, — прокомментировал журналист.

Отмена переговоров происходит на фоне серии громких событий, связанных с антикоррупционными расследованиями на Украине.

18 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил о возможном увольнении главы офиса президента Андрея Ермака 20 ноября. По его словам, в качестве возможной преемницы Ермака рассматривается бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в своем телаграм-канале подготовку «нескольких необходимых законодательных инициатив и принципиальных быстрых решений».



10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о начале масштабной операции под кодовым названием «Мидас», направленной на раскрытие крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны. В рамках операции были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у действующего министра юстиции Германа Галущенко, который впоследствии был отстранен от должности. Обыски коснулись и компании «Энергоатом». По данным следствия, сумма отмытых средств участниками схемы составляет не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публикацию фрагментов аудиозаписей, предположительно сделанных в квартире Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Общий объем имеющихся аудиоматериалов оценивается в 1000 часов.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу, которого называют руководителем преступной организации. Обвинения также выдвинуты в адрес бывшего вице-премьера, экс-министра национального единства Алексея Чернышова, который, как сообщается, является другом и кумом президента Зеленского. Одновременно с этим правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома». 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого СМИ называют другом и «кошельком» Зеленского, покинул территорию Украины за несколько часов до проведения обысков и, по имеющейся информации, находится в Израиле.



Рената Валеева