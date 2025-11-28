Глава офиса президента Украины Ермак подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил об обысках у Ермака

Фото: Динар Фатыхов

Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины, подал заявление об отставке. Об этом лично сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

— Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, — заявил Зеленский.

Отставка Ермака последовала за масштабным коррупционным скандалом в энергетической сфере Украины и рядом следственных действий, проведенных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Ранее в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил об обысках у Ермака, что подтвердили в НАБУ, отметив, что действия производятся в рамках расследования. Депутат Рады Алексей Гончаренко*, в свою очередь, информировал о подготовке НАБУ обвинений в адрес Ермака.

Издание Financial Times сообщило, что трое членов правящей партии Зеленского выразили мнение, что обыски, вероятно, спровоцируют новые призывы к отставке Ермака и могут повлиять на активизацию мирных переговоров. Один из законодателей указал на «накопившееся давление в обществе, которое может взорваться в любой момент», подчеркнув при этом поддержку расследования НАБУ и САП.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Масштабная спецоперация НАБУ в сфере энергетики началась 10 ноября, когда ведомство опубликовало фотографии с крупными суммами иностранной валюты, обнаруженными в ходе обысков. Депутат Железняк сообщал об обысках у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». «Украинская правда» сообщала, что обыски прошли и у бизнесмена, соратника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют некие лица под кодовыми именами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По данным Железняка, под «Карлсоном» подразумевается Миндич, «Тенором» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокетом» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, включая Тимура Миндича и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. На фоне расследования Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

Рената Валеева