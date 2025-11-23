«Ак Барс» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге

Казанцы выиграли вторую игру в чемпионате подряд

«Ак Барс» обыграл по буллитам клуб «Шанхайские Драконы» со счетом 3:2 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала вторую победу в чемпионате подряд.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов, Александр Барабанов. В серии буллитов свои попытки реализовали Александр Хмелевский и Барабанов. У «Шанхайских Драконов» голы в активе Остина Вагнера и Райли Саттера. В воротах казанской команды весь матч провел Тимур Билялов.

В активе «Ак Барса» стало 40 набранных очков, казанцы идут на втором месте в Восточной конференции. Ранее команда Анвара Гатиятулина обыграла в чемпионате «Нефтехимик» со счетом 3:2.

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — Вагнер (Фу, 17:17);

2:0 — Саттер (Кузнецов, 26:49);

2:1 — Галимов (Хмелевский, Сафонов, 31:45);

2:2 — Барабанов (Семенов, Лямкин, 39:20);

2:3 — Барабанов (решающий буллит, 65:00).

Зульфат Шафигуллин