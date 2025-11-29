СМИ: Ермак заявил, что уйдет на фронт

Об этом сообщает New York Post

Уволенный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала сообщил, что собирается на фронт, передает New York Post.

— Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям. <…> Меня оскорбили, и мое достоинство не защитили. <…> Я не хочу создавать проблем Зеленскому, я иду на фронт, — цитирует Ермака издание.

Вчера Ермак подал заявление об отставке. Она последовала за масштабным коррупционным скандалом в энергетической сфере Украины и рядом следственных действий, проведенных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Ранее в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил об обысках у Ермака. Издание Financial Times сообщило, что трое членов правящей партии Зеленского выразили мнение, что обыски, вероятно, могут повлиять на активизацию мирных переговоров. Один из законодателей указал на «накопившееся давление в обществе, которое может взорваться в любой момент», подчеркнув при этом поддержку расследования НАБУ и САП.

Масштабная спецоперация НАБУ в сфере энергетики началась 10 ноября, когда ведомство опубликовало фотографии с крупными суммами иностранной валюты, обнаруженными в ходе обысков. Депутат Железняк сообщал об обысках у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». «Украинская правда» сообщала, что обыски прошли и у бизнесмена, соратника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют некие лица под кодовыми именами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По данным Железняка, под «Карлсоном» подразумевается Миндич, «Тенором» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокетом» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, включая Тимура Миндича и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. На фоне расследования Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

Галия Гарифуллина