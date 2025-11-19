Зеленского упомянули в обвинительном заключении по делу о коррупции Миндича

Контакты с главами ведомств позволяли Миндичу «беспрепятственно получать значительные суммы денег»

Фото: Динар Фатыхов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало документ, в котором упоминается президент Владимир Зеленский в связи с обвинительным заключением в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Об этом стало известно из публикации депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, передает РИА «Новости».

Миндич, «пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с <...> Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти <...>», принял решение «незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины». Утверждается, что это происходило «не позднее января — февраля 2025 года».

В документе также указано, что Миндич действовал при содействии бывшего министра обороны Рустема Умерова и бывшего главы Минэнергетики Германа Галущенко. НАБУ заявляет, что «успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержки личных связей с руководителями министерств и проведения с ними, другими влиятельными должностными лицами государства, систематических встреч по месту его фактического места жительства».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что контакты с главами ведомств позволяли Миндичу «беспрепятственно получать значительные суммы денег».

В обвинительном заключении также содержится фрагмент, указывающий на возможную связь Зеленского с делом: по информации НАБУ, бизнесмен якобы оказывал покровительство Герману Галущенко перед главой государства «для контроля финансовых потоков в сфере энергетики».

Напомним, сегодня отменились переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции.

Рената Валеева