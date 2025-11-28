Кабмин Татарстана внес два рейса в список субсидируемых

Речь идет о направлениях Казань — Магас и Нижнекамск — Минеральные Воды

Кабмин Татарстана внес в реестр субсидируемых рейсов региональных воздушных перевозок два маршрута. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Среди них — рейсы из Казани в Магас и из Нижнекамска в Минеральные Воды.

Рейс Казань — Магас будет выполняется один раз в неделю, с 1 сентября по 31 декабря 2025 года. За каждый парный рейс авиаперевозчику будет предоставляться субсидия в размере 695 637 рублей. Всего за три месяца планируется 12 полетов — раз в неделю.

Рейс Нижнекамск — Минеральные Воды также запланирован на один раз в неделю, с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Субсидия за один парный рейс составит 383 677 рублей. За указанное время будет совершено 14 рейсов.

