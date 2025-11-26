Минземимущество выставило на продажу помещение в здании около аэропорта Казани

За лот просят 18,5 миллиона рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило аукцион на приобретение 284,7 кв. м нежилой недвижимости. Речь идет о площади, расположенной внутри желтого здания, что справа от кольца при подъезде к аэропорту Казани.

— Объект расположен в Столбищенском сельском поселении, на территории аэропорта Казани, в здании 908, помещение 2001, — значится в сообщении о проведении аукциона.

Начальная цена лота составляет 18,5 млн рублей. Аукцион пройдет в электронной форме 25 декабря 2025 года. Прием заявок начнется сразу после публикации извещения и продлится до 22 декабря 2025 года.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на электронной площадке и внести задаток в размере 10% от начальной цены лота. Победитель аукциона обязан оплатить полную стоимость имущества в течение 30 дней с момента заключения договора.

Дмитрий Зайцев