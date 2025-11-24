Такер Карлсон основал компанию по торговле драгметаллами

Он объяснил это своим недоверием к центральным банкам и убежденностью в том, что доллар «обречен»

Американский журналист Такер Карлсон запустил новую компанию Battalion Metals, специализирующуюся на торговле драгоценными металлами, как сообщает The Wall Street Journal. Этот шаг Карлсон объясняет своим недоверием к центральным банкам и убежденностью в том, что доллар «обречен».

Battalion Metals предлагает монеты, слитки и поддержку индивидуальных пенсионных счетов (IRA) в драгоценных металлах. По данным WSJ, компания продает одноунцевые золотые монеты по ценам, на 2—5% превышающим фьючерсные. Среди заявленных услуг — хранение активов и доставка золота на дом.

Сам Карлсон публично выразил крайне скептическое отношение к нынешней финансовой системе, заявив, что центральные банки — это «афера», а доллар «обречен». В интервью он подчеркнул: «Мы явно наблюдаем закат послевоенного порядка, и многое из того, что мы считали само собой разумеющимся и надежным, больше таковым не является».

WSJ отмечает, что такое недоверие согласуется со стратегией Уолл-стрит, известной как «торговля обесцениванием» (trade of debasement), когда инвесторы обращаются к золоту для защиты активов от инфляции, обесценивающей валюты. Издание подчеркивает, что ключевое отличие компании Карлсона от хедж-фондов, трейдеров ETF и других покупателей золота заключается в наличии у журналиста мощной медиаплатформы, которая может быть использована для продвижения тем, способствующих росту его собственного бизнеса.

Между тем на общий рост цен на золото влияет и другая глобальная тенденция. 14 ноября Financial Times со ссылкой на данные Societe Generale сообщила о значительном объеме незадекларированных закупок золота Китаем. По информации издания, реальный объем закупок драгметалла Пекином может более чем в 10 раз превышать официальные показатели и к концу 2025 года достичь 250 тонн, что составляет более трети от общего мирового спроса со стороны центральных банков.

В прошлом году президент России Владимир Путин дал интервью Карлсону. Интервью лидера РФ продлилось 2 часа и 7 минут. Кремль опубликовал полную версию интервью на своем сайте. Во время беседы стороны затронули тему Украины, диверсию на «Северных потоках», отношения с Западом, роли БРИКС в мировой экономики и так далее.

Рената Валеева