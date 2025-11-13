Минниханов ознакомился с летающим такси и роботом-доставщиком в Китае

Также раису Татарстана был представлен новый модельный ряд автомобилей китайского автоконцерна Chery, который еще не поступил в открытую продажу

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках рабочего визита в КНР раис Татарстана Рустам Минниханов посетил высокотехнологичный индустриальный парк в городе Хучжоу. В ходе визита главе региона представили передовые разработки в области транспорта, робототехники и средств реабилитации, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ключевым элементом экспозиции стал электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании eHang. Двухместный беспилотный аппарат, предназначенный для маршрутов средней и большой дальности, способен перевозить груз до 950 килограммов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Это первый в мире пассажирский eVTOL, получивший полный пакет сертификатов, допускающих его к коммерческой эксплуатации. Аппарат длиной 6,05 метра и высотой 1,93 метра развивает скорость до 130 км/ч и к 2025 году уже совершил более 60 тыс. безопасных полетов.

Также делегации представили робота-курьера, обладающего способностью передвигаться по лестницам. Эта функция открывает широкие возможности для автоматизации доставки товаров и документов в многоуровневых зданиях.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Особое внимание в ходе визита было уделено решениям для маломобильных граждан. Главе республики продемонстрировали современные электрические коляски, движение которых обеспечивается за счет электропривода, а не физических усилий пользователя.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, на площадке индустриального парка был представлен новый модельный ряд автомобилей китайского автоконцерна Chery, который еще не поступил в открытую продажу.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где провел встречу с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. В ходе переговоров обсуждались перспективы углубления экономического и технологического сотрудничества между регионом и республикой. Также раис побывал в штаб‑квартире LinGin — подразделении крупного китайского промышленного холдинга Geely Holding Group, одного из ведущих частных технологических и автомобильных конгломератов Китая. А после Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский город Хучжоу, где провел встречу с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая города Чэнь Хао.



Анастасия Фартыгина