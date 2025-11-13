Рустам Минниханов посетил штаб‑квартиру LinGin

LinGin — подразделение крупного китайского промышленного холдинга Geely Holding Group

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в штаб‑квартире LinGin — подразделении крупного китайского промышленного холдинга Geely Holding Group, одного из ведущих частных технологических и автомобильных конгломератов Китая (ключевое подразделение холдинга производит свыше 2,1 млн автомобилей в год). Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Во время визита представителям делегации рассказали о направлениях деятельности LinGin и продемонстрировали комплексные решения для автомобильной отрасли с акцентом на технологии искусственного интеллекта. Среди показанных разработок были:

система голографического отображения нового поколения для автомобильных кабин — персональный виртуальный помощник водителя с распознаванием речи и адаптацией под привычки пользователя;

система дополненной реальности (AR) для проекционных дисплеев, обеспечивающая 3D‑навигацию по полосам движения и отображение объектов окружающей среды;

технологии электронного рулевого управления Steer‑by‑Wire от компании Shibao, которые Минниханов также протестировал на месте (передача управляющих воздействий электрическими сигналами без прямой механической связи).

Напомним, что Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где провел встречу с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. В ходе переговоров обсуждались перспективы углубления экономического и технологического сотрудничества между регионом и республикой.

Анастасия Фартыгина