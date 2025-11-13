Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в китайский Ханчжоу для развития сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где провел встречу с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. В ходе переговоров обсуждались перспективы углубления экономического и технологического сотрудничества между регионом и республикой.
Минниханов отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, а Китай является главным торговым партнером России.
— Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил $3,3 млрд, — подчеркнул он.
Чжэцзян — одна из наиболее развитых провинций КНР, лидирующая по объему инвестиций и количеству крупных предприятий. Ее столица, Ханчжоу, занимает первое место в Китае в сфере информационной экономики и внедрения интеллектуальных технологий.
Глава Татарстана напомнил, что республика уже имеет восемь соглашений с китайскими провинциями, а с 2003 года Казань и Ханчжоу являются городами-побратимами. Также Минниханов сообщил об открытии в 2023 году офиса Университета Иннополис в Ханчжоу.
Вице-губернатор Лу Шань выразил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества и пригласил представителей провинции и бизнес-кругов в Казань для участия в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».
