Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в китайский Ханчжоу для развития сотрудничества

Глава Татарстана напомнил, что республика уже имеет восемь соглашений с китайскими провинциями, а с 2003 года Казань и Ханчжоу являются городами-побратимами

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где провел встречу с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. В ходе переговоров обсуждались перспективы углубления экономического и технологического сотрудничества между регионом и республикой.

Минниханов отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, а Китай является главным торговым партнером России.

— Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил $3,3 млрд, — подчеркнул он.



Чжэцзян — одна из наиболее развитых провинций КНР, лидирующая по объему инвестиций и количеству крупных предприятий. Ее столица, Ханчжоу, занимает первое место в Китае в сфере информационной экономики и внедрения интеллектуальных технологий.

Глава Татарстана напомнил, что республика уже имеет восемь соглашений с китайскими провинциями, а с 2003 года Казань и Ханчжоу являются городами-побратимами. Также Минниханов сообщил об открытии в 2023 году офиса Университета Иннополис в Ханчжоу.

Вице-губернатор Лу Шань выразил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества и пригласил представителей провинции и бизнес-кругов в Казань для участия в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Анастасия Фартыгина