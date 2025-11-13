Минниханов посетил Хучжоу и встретился с Секретарем комитета коммунистической партии Китая

Хучжоу, известный как одна из «Четырех шелковых столиц Китая», является крупным промышленным и логистическим узлом

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский город Хучжоу, где провел встречу с Секретарем комитета Коммунистической партии Китая города Чэнь Хао. Визит направлен на укрепление торгово-экономических связей между Татарстаном и одним из ключевых промышленных центров Китая. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что впервые посещает Хучжоу, и отметил растущий интерес Татарстана к сотрудничеству с китайскими компаниями.

— Татарстан — один из промышленно развитых регионов России, и мы активно расширяем портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР. Республика открыта для сотрудничества с компаниями и предприятиями Хучжоу, — заявил он.

Чэнь Хао, в свою очередь, тепло приветствовал делегацию из Татарстана и выразил уверенность в том, что визит послужит стимулом для развития экономических отношений между регионами.

— Искренне надеемся, что ваш визит станет важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Россией и Китаем, — отметил он.

Хучжоу, известный как одна из «Четырех шелковых столиц Китая», является крупным промышленным и логистическим узлом. В городе расположены предприятия по производству аккумуляторов, химических волокон и строительных материалов, что открывает широкие возможности для сотрудничества с татарстанскими компаниями.

Рустам Минниханов пригласил Чэнь Хао и других китайских коллег посетить Татарстан и принять участие в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Стороны договорились продолжить диалог и проработать конкретные направления совместных проектов.

Напомним, что Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где провел встречу с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. В ходе переговоров обсуждались перспективы углубления экономического и технологического сотрудничества между регионом и республикой. Также раис побывал в штаб‑квартире LinGin — подразделении крупного китайского промышленного холдинга Geely Holding Group, одного из ведущих частных технологических и автомобильных конгломератов Китая.



Анастасия Фартыгина