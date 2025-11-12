ЛДПР внесла законопроект о 30‑часовой рабочей неделе для многодетных
Сейчас сокращенная рабочая неделя предусмотрена для ряда категорий работников, но многодетные родители в этот перечень не входят
Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который предусматривает сокращенную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Документ направлен на заключение в правительство РФ, он имеется в распоряжении ТАСС.
Законопроект предлагает внести изменения в статью 92 Трудового кодекса РФ. Если его примут, один из родителей, воспитывающих троих и более детей, получит право работать не более 30 часов в неделю.
Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС подчеркнул, что воспитание троих и более детей требует огромных временных и эмоциональных затрат. Многодетные родители вынуждены совмещать заботу о детях — отвозку в школу и садик, помощь с уроками, посещение кружков — с полной рабочей неделей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас сокращенная рабочая неделя предусмотрена для ряда категорий работников, но многодетные родители в этот перечень не входят.
В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Ранее сообщалось, что
в России освободят ветеранов СВО и многодетные семьи от утильсбора.
