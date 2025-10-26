В России освободят ветеранов СВО и многодетные семьи от утильсбора

Предлагаемая льгота будет распространяться только на одно транспортное средство для каждой из указанных категорий граждан

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, предлагающий освободить от уплаты утилизационного сбора при ввозе в Россию личных автомобилей ветеранов боевых действий, инвалидов I группы и членов многодетных семей. Документ уже направлен в правительство России для получения заключения, сообщает ТАСС.

Как пояснил Леонид Слуцкий, предлагаемая льгота будет распространяться только на одно транспортное средство для каждой из указанных категорий граждан. Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «Об отходах производства и потребления» и «О ветеранах».

Инициатива приобретает особую актуальность в свете грядущих изменений: с 1 декабря вступает в силу новая система расчета утилизационного сбора, которая будет учитывать не только объем двигателя, но и его мощность, а также экологический класс. Это может привести к увеличению платежей для некоторых категорий импортируемых автомобилей.

Напомним, что ожидаемое повышение утилизационного сбора на автомобили, в том числе для физических лиц, не затронет тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новых норм.



Анастасия Фартыгина