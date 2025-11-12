Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

По словам казахстанского лидера, цель визита заключается не столько в соблюдении протоколов, сколько в укреплении отношений путем подписания новых соглашений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным пригласил российского лидера совершить государственный визит в страну в 2026 году. По словам Токаева, цель визита заключается не столько в соблюдении протоколов, сколько в укреплении двусторонних отношений.

— Я с удовольствием Вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно, — сказал президент Казахстана.

На приглашение Владимир Путин ответил, что «приедет с удовольствием». Напомним, что Путин и Токаев начали переговоры в Кремле с официальной церемонии встречи.

Наталья Жирнова